Xherdan Shaqiri trifft in der MLS herrlich

Tor in der MLS : Frecher, schöner, Shaqiri – Nati-Star trifft herrlich nach Freistossvariante

Shaqiri mit dem herrlichen Schuss nach dem Freistoss. Twitter/MLS

Darum gehts Xherdan Shaqiri trifft beim 3:0-Sieg von Chicago Fire mit einem herrlichen Schuss.

Auch Landsmann Maren Haile-Selassie erzielt einen Treffer.

Goalie Roman Bürki kassiert hingegen drei Gegentore.

Bei Nati-Star Xherdan Shaqiri läufts. Zwar führte die Nati in der EM-Quali gegen Rumänien 2:0 und musste sich am Ende mit einem Remis begnügen, aber der 31-Jährige steuerte gegen Rumänien und auch zuvor gegen Andorra (2:1-Sieg) einen Assist bei. Diesen Lauf nahm der 114-fache Internationale mit in die MLS.

In der nordamerikanischen Elite-Liga begann Shaq dann sogleich, Tore nachzulegen. Anfang Juli bei der 1:3-Niederlage in Orlando verwandelte er einen Penalty. Und nun, beim zweiten Sieg in Serie, beim 3:0 gegen Montréal, sorgte Shaqiri für den sehenswerten Schlusspunkt.

Bei einer einstudierten Freistossvariante flankte er nicht etwa, sondern spielte kurz auf Landsmann Maren Haile-Selassie, dieser legte zurück auf Shaqiri und der Linksfuss beförderte den Ball per Schlenzer herrlich ins Netz. Da gab es nichts zu halten für Montréal-Goalie Jonathan Sirois.

Bürki kassiert drei Gegentore

Das vorausgegangene 2:0 war genau anders herum, da bereitete Shaqiri vor und Haile-Selassie vollstreckte. Dank dieses Erfolges hievte sich Chicago Fire auf einen Wildcard-Platz (Rang 9) im Osten – und distanzierte sich gleichzeitig vom direkten Kontrahenten Montréal um drei Punkte.

Eine Niederlage musste hingegen der Leader der Western Conference hinnehmen. Bei der Pleite in Los Angeles musste der Schweizer Keeper in den Reihen von St. Louis, Roman Bürki, gleich dreimal hinter sich greifen. Der 32-Jährige erhielt für seine Leistung in dieser Partie die schlechteste Note aller Spieler seines Teams. Bürki sollte sich aber nicht grämen, denn St. Louis bleibt weiterhin Leader.

