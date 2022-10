China: Xi Jinping baut seine Macht aus – China will «Streitkräfte von Weltklasse»

Sein Porträt ziert Geldscheine und schmückt das Tor des Himmlischen Friedens: Mao Zedong scheint in China auch 46 Jahre nach seinem Tod allgegenwärtig. In der Bevölkerung gilt er nach wie vor als Held – als Gründer der Volksrepublik und als politischer Revolutionär, der dem Land den Stolz zurückgegeben hat. Maos Bedeutung in China ist seit der wirtschaftlichen Öffnung vor allem symbolischer Natur. Sein Mausoleum auf dem Platz des Himmlischen Friedens besuchen immer noch täglich Tausende Chinesinnen und Chinesen. Sein Leben ist mehrfach verfilmt worden, und es gibt zahlreiche Bücher, in denen seine Verdienste gewürdigt werden. Die Rolle, die Mao bei den von ihm vorangetriebenen Kampagnen wie dem «Grossen Sprung nach vorne» (1959 bis 1963) und der «Kulturrevolution» (1966 bis 1976) spielte, wird dabei in der Regel vernachlässigt: Mindestens 30 Millionen Menschen starben in diesen Jahren an den Folgen von Hunger oder politischer Verfolgung.