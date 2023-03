Moskau: Wladimir Putin empfängt Xi Jinping im Kreml

Der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag hatte am Freitag Haftbefehl gegen Putin wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen.

Im Bezug auf den Haftbefehl, den der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen in der Ukraine erliess, stellt sich China hinter Putin.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping zu Gesprächen im Kreml empfangen. Er begrüsse Xis Plan, «die akute Krise in der Ukraine beizulegen», sagte Putin am Montag bei der Ankunft Xis in der russischen Regierungszentrale. Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte an, Putin werde Xi bei einem Abendessen die Sicht Moskaus auf den Konflikt in der Ukraine ausführlich erläutern. Gespräche zu anderen Themen solle es dann am Dienstag geben.