Xiaomi 13 Pro enthüllt: Leica für den Hosensack

20 Minuten konnte das Gerät vor der Präsentation an Leicas Hauptsitz in Wetzlar ausprobieren.

In China ist das Gerät bereits erhältlich. Am Mobile World Congress wurde es nun am internationalen Markt präsentiert. Das grösste Augenmerk dabei lag auf der Kamera, genauer auf der Dreifachkamera, die mit Leica entwickelt wurde. «Wer in die Zukunft blickt, sieht, dass computerunterstützte Fotografie wichtig ist», sagt Marius Eschweiler von Leica.