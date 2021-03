In der Ladematte von Xiaomi stecken 19 Spulen, damit zu ladende Geräte beliebig platziert werden können.

Die Ladematte erinnert an Airpower – ein Gerät, das Apple zwar präsentiert, aber nicht herausgebracht hat.

So sieht die Ladematte aus, die Xiaomi vogestellt hat. Es können drei Geräte gleichzeitig geladen werden.

Hersteller Xiaomi hat in China eine neue Ladematte vorgestellt.

Xiaomi hat eine neue Ladematte präsentiert. Das Ladepad wurde im Rahmen eines Events gezeigt. Die Ladematte kann drei Geräte gleichzeitig und ohne eine genaue Platzierung drahtlos mit Strom versorgen. Laut Xiaomi hat das Ladepad bis zu 20W-Leistung pro Gerät und ist mit 19 Spulen ausgestattet, so können Benutzerinnen und Benutzer drei Geräte darauf platzieren, die den Qi-Standard unterstützen.

Die Ladematte erinnert stark an ein Produkt, das Apple im September 2017 vorgestellt hat. Das sogenannte Airpower war ebenfalls eine Ladematte, die bis zu drei Geräte gleichzeitig hätte laden sollen. Doch das Ladepad kam nie auf den Markt. Es wurde eingestampft: «Nach zahlreichen Bemühungen sind wir zum Schluss gekommen, dass Airpower unsere hohen Standards nicht erreichen wird», liess Apple 2019 in einem Statement verlauten.

Matte für 90 Dollar

Xiaomis Ladematte ist jedoch nicht das erste Gerät, das an Airpower erinnert, das nun verkauft wird. Im Vergleich zu anderen Mehrfach-Ladematten ist das Xiaomi-Pad aber günstiger. Es soll umgerechnet 90 Dollar kosten. Unklar ist, ob das Pad auch ausserhalb Chinas erhältlich sein wird, wie Theverge.com schreibt.

So sieht der Mini-Bildschirm im Smartphone Mi 11 Ultra aus.

Baut Xiaomi Autos?

Im Vergleich mit grossen Namen, wie Apple und Samsung ist die Marke Xiaomi hierzulande eher unbekannt. Doch hat Xiaomi im August 2019 in der Schweiz Fuss gefasst und einen Store im Glattzentrum in Wallisellen eröffnet. Nun will der drittgrösste Handyhersteller der Welt offenbar auch Autos bauen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, unter Berufung auf drei mit der Materie vertraute Quellen. Das E-Auto soll frühestens 2023 kommen. Eine offizielle Betätigung steht aus.