Österreichischer Möbelriese: XXXLutz schlägt wieder zu und übernimmt Conforama

Der österreichische Möbelgigant baut somit seine Präsenz in der Schweiz weiter aus.

Der österreichische Möbelgigant hat wieder zugeschlagen. XXXLutz übernimmt das Einrichtungshaus Conforama, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Bereits 2019 übernahm der österreichische Konzern Möbel Pfister. 2020 kaufte XXXLutz dann auch noch sechs Interio-Filialen von der Migros und baute sie zu Mömax-Läden um. Auch Lipo gehört den Österreichern.

Conforama schreibt weiter: «Bereits im Dezember 2021 hatte Dan Mamane einen Teil des Aktienkapitals an eine der XXXLutz-Gruppe zugehörige Gesellschaft abgetreten, die in ganz Europa und in der Schweiz zahlreiche Unternehmen im Möbelbereich besitzt.»