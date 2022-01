Österreichische Möbelhandelsgruppe : XXXLutz übernimmt Lipo Möbelhäuser in der Schweiz

Die Lipo Einrichtungsmärkte AG mit ihren 23 Standorten in der Schweiz wird durch die österreichische Möbelhandelsgruppe XXXLutz übernommen.

XXXLutz übernimmt Lipo in der Schweiz.

Lipo betreibt 23 Filialen in der Schweiz.

Die Lipo Einrichtungsmärkte AG zählt zu den fünf grössten Schweizer Möbelhäusern. Gesamthaft betreibt das Unternehmen 23 Filialen in der Schweiz. Jetzt geht das Unternehmen in ausländische Hände über: Die österreichische XXXLutz-Gruppe kauft Lipo.

Alle 635 Mitarbeitenden von Lipo werden übernommen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Neben den Filialen übernimmt XXXLutz auch den Onlineshop und das Logistik-Team in Derendingen und das Servicecenter in Pratteln. Dabei werde Lipo durch das bisherige Management weiter geführt.