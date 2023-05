Die Jungunternehmerin und ihr Lebenspartner Jo Dietrich begrüssten am 11. Mai ihren zweiten Nachwuchs. «Der Kleine ist gesund und sein grosser Bruder ist mächtig stolz», verrät Yaël gegenüber 20 Minuten.

Ihr Sohn kam am 11. Mai zur Welt.

Yaël Meier ist zum zweiten Mal Mutter geworden . Das verrät die Jungunternehmerin gegenüber 20 Minuten. «Unser Sohn ist am 11. Mai zur Welt gekommen», offenbart die 23-Jährige – und gibt damit auch direkt das Geschlecht des Neugeborenen preis.

Bereits ab nächster Woche wolle die Unternehmerin wieder zurück an die Arbeit. «Für mich geht es mit Auftritten und dem Swiss Economic Forum langsam wieder los», sagt sie.

Yaël Meier konnte die Schwangerschaft geniessen

Im Januar verkündete Meier auf Linkedin die frohe Botschaft , dass sie und Jo Dietrich erneut Nachwuchs erwarten. «Mir geht es sehr gut und ich kann die Schwangerschaft in vollen Zügen geniessen», sagte sie damals auf Anfrage von 20 Minuten.

«Bei der ersten Schwangerschaft waren wir in unserem ersten Geschäftsjahr und praktisch ohne Mitarbeitende. Heute haben wir ein starkes 30-köpfiges Team, auf das wir zählen können.» Gemeinsam mit dem 26-Jährigen hat sie vor drei Jahren die Agentur Zeam gegründet , deren Ziel es ist, Firmen dabei zu helfen, die Generation Z zu erreichen.

Yaël Meiers Mami unterstützt das Paar

Dass die Jungunternehmerin sich so sehr auf ihr Business konzentrieren kann, hat sie unter anderem auch ihrer Mama zu verdanken, wie sie in einem früheren Post offenbarte: «Schon immer unterstützt sie mich in allem. Und seit ich selber Mutter bin, sogar noch mehr.»