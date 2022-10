Expertise angezweifelt: Yaël Meier referiert an Universität St. Gallen und erntet Shitstorm 

Stolz und selbstbewusst steht Yaël Meier (22) vor der Universität St. Gallen. Passend zu den Farben der Uni posiert sie in weissen Turnschuhen und einem grünen Zweiteiler. Das Foto teilte die Unternehmerin und Autorin auf Linkedin. Dazu schreibt sie: «Ich bin 22 Jahre alt und habe keinen Abschluss. Trotzdem unterrichte ich an der besten Wirtschaftsuniversität der Welt. Die HSG hat mich eingeladen, eine Vorlesung zum Metaverse zu geben.»

Ein Statement, das einigen Personen auf Linkedin offenbar sauer aufstösst. Einige bemängeln die fehlende Bescheidenheit der jungen Co-Funderin der Agentur ZEAM. Es sei zudem «übertrieben, in welchem selbstvermarktenden Ton» sie sich anpreise. Ein Student der Goethe-Universität in Frankfurt schreibt: «Also, dass die HSG die beste Wirtschaftsuni der Welt ist, ist kein Fakt. Sie ist auf jeden Fall sehr gut, aber nicht die beste der Welt.» Weiter wird Meiers Erfahrung und Expertise angezweifelt.

«Man muss doch über seine Erfolge sprechen können»

«Wenn man sich so öffentlich exponiert, kommen halt auch mal negative Kommentare», so Meier auf Anfrage gegenüber 20 Minuten. «Zum Teil ist das schon nicht ganz einfach, gerade wenn die Bemerkungen persönlich sind und nichts mit konstruktiver Kritik zu tun haben.» Trotzdem lasse sie sich davon nicht entmutigen. «Man muss doch über seine Erfolge sprechen können.»

Wie die Universität St. Gallen auf Anfrage präzisiert, dauerte Meiers Referat 45 Minuten. «Sie hat keinen Lehrauftrag an der HSG», so Herwig Dämon vom Ressort Kommunikation. Ganz grundsätzlich falle die Einladung von Gastvortragenden in die universitäre Freiheit von Lehre und Forschung. Im Vordergrund stehe dabei unter anderem auch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen, Praxiserfahrungen und Persönlichkeiten. «Dass Vortragende oder deren Vortragsinhalte oder deren Posts zum Vortrag in sozialen Medien auch Kritik hervorrufen, muss man als Universität, die dem Diskurs verpflichtet ist, zur Kenntnis nehmen.»

Sprecherin der Generation Z

Ein paar Tage nach dem Shitstorm auf Linkedin und Jodel postet Meier erneut und trotz Kritik nicht weniger selbstsicher: «Als junge Frau in der Wirtschaft kann ich mir Bescheidenheit nicht leisten. Aber wenn ich meine Erfolge kommuniziere, wird mir gesagt: ‹Sei nicht so überheblich. Das ist nur, weil du eine hübsche Frau bist, tu nicht so, wie es die Männer immer gemacht haben, und behalte das für dich.› Was sie nicht verstehen: Ich muss mich immer einmal mehr beweisen. Immer einmal mehr sagen, was ich kann. Weil es mir sonst nicht zugestanden wird.»