Deutlich vor Alibaba – «Yahoo Finance» kürt Meta zur schlimmsten Firma des Jahres

Kritiker und Kritikerinnen werfen dem Konzern vor, dass er damit nur sein Image aufpolieren will.

Der Mediendienst kürt aber auch die schlechteste Firma. «Yahoo Finance» befragte Leser und Leserinnen, welches Unternehmen sie am meisten verärgert hat. Die über 1500 Teilnehmenden nervten sich etwa über den Handelsstopp bei der Trader-App Robinhood , über unfertig ausgelieferte Tesla-Autos oder über den Aktieneinsturz des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba.

Facebook deutlich schlechter als Alibaba

Doch am meisten ärgerten sich die Leserinnen und Leser über Facebook. Acht Prozent der Stimmen gingen an den Social-Media-Konzern. Damit wurde Facebook um 50 Prozent häufiger genannt als die zweitletzte Firma Alibaba. Vor allem Facebook-Chef Mark Zuckerberg steht in der Kritik.