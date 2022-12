«Anderi Liga» #36 : «Yakin wollte schlau sein, aber …»

1:6 gegen Portugal : Natürlich beschäftigt das auch unsere Podcaster in Katar. Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, ist traurig und enttäuscht, weil er nicht gedacht hatte, dass die Schweiz so zusammenbrechen könnte. «Die Schweiz wirkte wie ein Hühnerhaufen.»

Fabian Ruch wiederum findet, Nationaltrainer Murat Yakin habe sich verzockt. «Er wollte schlau sein, aber ging diesmal einen Schritt zu weit», so der NZZ- Journalist. «Kein einziger Spieler war in diesem 3-4-2-1-System auf seiner gewohnten Position. Das kann man in einem WM-Achtelfinal nicht machen.» Auch Wedermann kritisiert die Systemumstellung Yakins, zumal sein System in der Gruppenphase super funktionierte.