Yann Sommer: Beim Wechsel gibt es einen grossen Haken

Bisher haperte der Wechsel vor allem an einem: Bayern München gibt kein grünes Licht. Die Situation um Manuel Neuer nach seiner schweren Verletzung ist weiterhin unklar. Der 37-Jährige arbeitet zwar intensiv an seinem Comeback, ob es rechtzeitig reicht, ist allerdings unklar. Die Signale von Trainer Thomas Tuchel sowie Uli Hoeness sind aber klar: Neuer soll wieder die Nummer 1 werden.

Bericht über neue Klausel im Sommer-Vertrag

Sollten die Bayern darauf beharren, könnte das für Nati-Goalie Sommer zu einem grösseren Problem werden. Denn: Manuel Neuer wird die drei Partien mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht vor Ende des Transferfensters in der Bundesliga am 1. September um 18 Uhr absolvieren können. Die Bayern bestreiten bis dahin genau drei Spiele: am 12. August gegen RB Leipzig im DFL Supercup, am 18. August gegen Werder Bremen zum Bundesliga-Auftakt und am 27. August gegen den FC Augsburg.