Bei diesen Bedingungen darf Yann Sommer den FC Bayern verlassen

In einem Podcast ist nun von einer Ausstiegsklausel die Rede.

Yann Sommer wechselte im Winter von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Seither erlebte der Nati-Goalie trotz Meistertitel keine einfachen Monate bei den Münchnern und er war teils harter Kritik ausgesetzt. Und nun drängt mit Manuel Neuer der deutsche Star-Goalie zurück ins Tor – die Verantwortlichen um Coach Thomas Tuchel planen mit ihm wohl auch als Nummer 1. Sommer droht also die Ersatzbank.

Der Podcast «Bayern Insider» der «Bild» enthüllt nun eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel erleichtern würde, sobald ein Club ernsthaftes Interesse zeigt. Allerdings soll es sich nicht um eine Ausstiegsklausel im klassischen Sinne handeln, ist sie doch an drei Bedingungen geknüpft.

Yann Sommer hat noch Vertrag bis 2025

So gilt sie nur, wenn Neuer wieder Stammgoalie ist, der abnehmende Verein etwa gleich viel Ablöse zahlt, wie die Münchner dies für den Schweizer taten – also rund neun Millionen Franken. Zudem müssen sich Spieler und Verein beidseitig einig sein.

Zur vielen Kritik, die er in den letzten Monaten erlebte, sagte Sommer: «Sie war teilweise sehr unsachlich. Aber so ist das halt bei Bayern München. Ich hatte in meiner Karriere nie ein Problem mit Kritik. Mit konstruktiver Kritik kann ich gut umgehen. Wenn sie unsachlich ist, kann ich damit weniger anfangen.» Sommer hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025.