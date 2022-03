Von Ballmoos nachnominiert : Corona-Schock im Nati-Camp - Goalie Yann Sommer muss in Isolation

Yann Sommer verpasst die beiden Testspiele gegen England und Kosovo. Der Nati-Goalie hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Die Nati muss für die beiden Testspiele am Freitag auswärts in England und am kommenden Dienstag zu Hause gegen Kosovo auf Goalie Yann Sommer verzichten. Der 33-Jährige wurde am Dienstagnachmittag positiv auf Corona getestet.