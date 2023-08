Serie A: So lief Yann Sommers Debüt für Inter Mailand

Am Samstagabend startete Yann Sommer mit Inter in die neue Serie-A-Saison.

Bei seinem allerersten Auftritt im Inter-Trikot beim Testspiel gegen RB Salzburg gab Yann Sommer vor 10 Tagen eine äussert unglückliche Figur ab. Bei seinem Debüt in der Serie A gegen Monza lief es für den Nati-Goalie nun um einiges ruhiger. Sommer sah, wie Teamkollege Lautaro Martinez bereits in der 8. Minute eine starke Vorarbeit von Denzel Dumfries zum 1:0 für Inter ins Tor spedierte.

Pavard und Sommer womöglich wieder vereint

In der Folge hatte der Schweizer lange wieder kaum etwas zu tun, ehe er in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch mit einer starken Aktion das Gegentor verhinderte. Für den Höhepunkt in der zweiten Halbzeit hatte zuvor der eingewechselte Marko Arnautovic gesorgt. Der österreichische Nationalspieler wechselte erst vor wenigen Tagen zurück zu Inter und bediente Martinez in der 76. Minute mit einem herrlichen Assist. Nach dem 2:0-Sieg gegen Monza gehts für den Champions-League-Finalisten erst am Montag in einer Woche wieder weiter mit dem Auswärtsspiel gegen Cagliari.