Thomas Tuchel: Platzt Yann Sommers Inter-Transfer?

Bleibt Yann Sommer bei Bayern München oder verlässt er den deutschen Rekordmeister nach einem halben Jahr bereits wieder? Dieses Thema bewegt nicht nur in der Schweiz seit Wochen die Fussballfans. Am Samstagmittag twitterte Transferexperte Fabrizio Romano, dass sich der Nati-Goalie mit Inter Mailand bereits einig sei und einem Wechsel zu den Nerazzuri bereits zugestimmt habe.

Verhindern könnte den Sommer-Transfer nach Italien nun aber der Fitnesszustand von Manuel Neuer. Bayern-Trainer Thomas Tuchel erklärte an einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag, dass er nicht an einen Einsatz von Neuer zum Bundesliga-Saisonstart in fünf Wochen bei Werder Bremen glaube.