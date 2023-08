Yann Sommer: Natigoalie wechselt von Bayern zu Inter Mailand

Auf Wiedersehen München, Benvenuto a Milano! Nach wochenlangem Transferpoker verlässt Natigoalie Yann Sommer den FC Bayern und heuert bei Inter Mailand in der Serie A an. Der 34-Jährige wird am Sonntag in die lombardische Metropole reisen und dort am Montag den Medizincheck absolvieren. Im Anschluss soll er beim Champions-League-Finalisten einen Vertrag bis 2025 unterschreiben und so den Kameruner André Onana ersetzen, der diesen Sommer zu Manchester United gewechselt war.