Nati: Yann Sommer will zu Inter Mailand

Als Sommer-Ersatz in München wird Ex-Manchester-United-Goalie David de Gea gehandelt.

Im ersten Härtetest auf der Asientour kassierten Yann Sommers Bayern gegen Man City mit Manuel Akanji eine 1:2-Niederlage. Der Nati-Keeper stand in der ersten Halbzeit im Kasten des deutschen Meisters und konnte dabei nur bedingt Werbung in eigener Sache machen. Unmittelbar vor dem 0:1 parierte er zwar den Schuss von Julian Alvarez, der Abpraller wurde jedoch zur perfekten Vorlage für Torschütze James McAtee.

Kurz vor der Pause hatte Sommer dann reichlich Glück, dass ein dicker Patzer von ihm nicht zum zweiten Gegentreffer führte, als er gegen Mateo Kovavic beinahe den Ball im Dribbling verhedderte. Dass Sommer unabhängig von seinen Leistungen in den Testspielen keine Zukunft als Nummer eins in München hat, scheint sicher. Bereits vor zwei Wochen berichteten deutsche und italienische Medien von einer grundsätzlichen Einigung des Schweizers mit Inter Mailand.

Sommer signalisierte Wechsel-Wunsch

Gemäss der «Gazzetta dello Sport» soll Sommer Bayern-Trainer Thomas Tuchel deutlich signalisiert haben, «so schnell wie möglich zu Inter wechseln zu wollen». Der 34-Jährige hätte eigentlich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Diese wird aber erst gültig, wenn der rekonvaleszente Konkurrent Manuel Neuer nach seiner Rückkehr drei Pflichtspiele absolviert.

Inter aber würde Sommer gerne schnellstmöglich verpflichten und pokert, weniger als die sechs Millionen Franken Ablöse bezahlen zu müssen, die in dessen Ausstiegsklausel verankert sein sollen. Laut Informationen der «Bild» hat sich die Transfer-Taskforce der Bayern am Mittwoch mit den Verantwortlichen der Nerazzurri in München zu ersten Sommer-Verhandlungen getroffen.