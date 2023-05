Yann Sommer kehrt ins Tor des FC Bayern München zurück

Erst unter der Woche kegelte Chicago Fire mit Nati-Star Xherdan Shaqiri und Maren Haile-Selassie in der Startelf St. Louis City aus dem US-Open-Cup. Nun gab es am Samstag schon das nächste Aufeinandertreffen. Auch in der MLS geht Chicago als Sieger vom Platz. Beim 1:0-Erfolg liefert Shaqiri in der 40. Minute den Assist zum goldenen Tor von Rafael Czichos. Dabei bezwang der frühere Köln-Profi Ex-Nati-Keeper Roman Bürki im Kasten von St. Louis, der in der Pokal-Begegnung noch auf der Bank sass. Auch der Titel «Man of the Match» ging an Shaqiri, der unter dem erst vor wenigen Tagen ins Amt berufenen Trainer Frank Klopas immer besser auf Touren kommt. (flo)