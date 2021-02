Bevor es bei einem Date zur Sache geht, spricht Yannick an, dass er nur einen Hoden hat.

Ein Urologe tastet seine Hoden ab und spürt einen Knoten. Der Computertomograph deckt auf: Der schwarze Fleck ist ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. «Ich war in Tränen aufgelöst und hatte Todesangst. Ich brach noch im Spital zusammen», so Yannick zum Zurich Pride Podcast (auf 20 Minuten Radio).

«Sie boten mir an, für die Ästhetik eine Murmel einzusetzen»

Familie und Freund*innen stehen ihm in der schweren Zeit bei. Vor der Operation lässt er in einem Kinderwunschzentrum zwei Samenproben einfrieren. «Ich möchte vielleicht eines Tages Vater werden. Zu der Zeit war noch unklar, ob ich eine Chemotherapie brauchen würde und vielleicht unfruchtbar werde».

Einen Tag später wird Yannick in den Operationssaal gerollt – betäubt von Brust bis Zeh. Die Ärzt*innen schneiden ihn an den Lenden auf und ziehen über die Samenleiter einen Hoden heraus. Vier Zentimeter gross ist das Geschwür. Nach 45 Minuten ist der Eingriff vorbei. «Ich war erleichtert, dass es gut ging. Ich habe meinen Hoden angefasst. Er hat sich ganz natürlich angefühlt. Sie haben mir angeboten, aus ästhetischen Gründen eine Murmel einzusetzen, aber ich wollte keine weiteren Operationen», so Yannick.