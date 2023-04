Yannick Marchand: Ex-FCB-Profi erklärt seinen Wechsel in die GC-U-21

1 / 7 GC statt FCB – seit Mitte Februar steht Yannick Marchand bei den Hoppers unter Vertrag. Grasshopper Club In der U-21 will der Baselbieter endlich wieder Spielpraxis sammeln. Grasshopper Club Zuletzt trug der 23-Jährige bereits schon die Captainbinde. Grasshopper Club

Darum gehts Im Februar hat Yannick Marchand (23) seinen Vertrag beim FC Basel aufgelöst und ist zu GC gewechselt – in die U-21.

Das ehemalige Basler Mittelfeld-Juwel hofft dort auf einen Neustart.

Marchand blickt auf eine schwierige Zeit zurück, in der seine vielversprechende Karriere durch Verletzungen und mehrere Leihstationen ins Stocken geraten war.

«Manchmal muss man ein oder zwei Schritte zurückgehen», sagt Yannick Marchand (23). Im Falle des Baselbieters sind es vielleicht sogar drei oder vier, die er in die entgegengesetzte Richtung zurücklegen musste. In der Winterpause löste der Mittelfeldspieler seinen Vertrag beim FC Basel auf und wechselte zu GC – nicht etwa zum Super-League-Team, sondern in die 1. Liga zur U-21 der Hoppers.

Beim FCB hatte das einstige Juwel zuletzt überhaupt keine Rolle mehr gespielt, beim GC-Nachwuchs muss er nun in eine Leaderrolle. «Das war mir von Anfang an klar und ist auch genau das, was ich gesucht habe. Ich will einfach endlich wieder regelmässig Fussballspielen», sagt Marchand.

Zwei Bandscheibenvorfälle

Im August 2020 deutet noch wenig daraufhin, dass Marchand zweieinhalb Jahre später in der 1. Liga landen wird. Im Cupfinal gegen YB (1:2) ist er mit gerade einmal 20 Jahren der beste Basler auf dem Platz. Viele FCB-Fans sehen in ihm bereits den nächsten Granit Xhaka. Doch mehrere Verletzungen, darunter gleich zwei Bandscheibenvorfälle, werfen das Talent in den folgenden Monaten zurück.

Marchand wird in die zweite französische Liga verliehen, kommt bei Grenoble Foot aber in einem halben Jahr nur auf sieben Einsätze. Die Rückrunde der letzten Saison absolviert er in der Challenge League bei Xamax, spielt aber auch dort nur zehn Mal. «Ich habe sicher nicht immer alles richtig gemacht», sagt Marchand rückblickend. «Aber es hätte schon auch mal etwas mehr für mich laufen können.»

Zurück beim FCB wird schnell klar, dass man bei seinem Stammverein nicht mehr mit ihm plant. Nachdem ein Wechsel nach Bellinzona im letzten Moment scheitert, sitzt Marchand in Basel fest. In der laufenden Saison steht er kein einziges Mal im Profi-Kader. «Ich habe mich auf mich konzentriert und weiter an mir gearbeitet. Trotzdem war es jede Woche eine kleine Enttäuschung, wenn ich es wieder nicht in den Kader geschafft hatte», blickt er zurück. Zwar sei man in Basel immer fair mit ihm umgegangen, «ich habe aber teilweise schon etwas die Freude am Fussball verloren», sagt Marchand.

Dominik Schmid dient als Vorbild

Diese soll nun endlich wieder zurückkehren. In der zweiten Mannschaft von GC statt der ersten des FC Basel, in der drei Klassen tieferen 1. Liga statt der Super League. Mit seiner Vertragsauflösung beim FCB verzichtet Marchand auch auf viel Geld. «Ich nehme das gern in Kauf», sagt der ehemalige U-21-Nationalspieler selbst. Sein Arbeitspapier beim Rekordmeister läuft vorerst bis Sommer. Und dann?

«Mal sehen», sagt Marchand. Passt es für beide Seiten, ist ein Verbleib bei den Hoppers nicht auszuschliessen. «Ein Grund für meinen Wechsel war sicher auch die Aussicht auf den Sprung in die erste Mannschaft.» Als Vorbild für seinen weiteren Karriereweg nennt er Dominik Schmid (25). Auch dieser stammt aus dem FCB-Nachwuchs, schaffte den Durchbruch aber nie und wechselte schliesslich zu GC. Vergangene Woche wurde Schmid nun erstmals für die Nationalmannschaft aufgeboten. Etwas, wovon auch Yannick Marchand, trotz den paar Schritten zurück, noch immer insgeheim träumen dürfte.