Bachelorette 2023: Yara Buol vergibt bald ihre Rosen auf 3+

«Die Bachelorette» geht am 17. April in die neunte Runde.

Yara Buol ist ein Tiktok-Star mit Kinderwunsch

Ganz unbekannt ist die Rosenkavalierin nicht: Sie wird wohl bei einigen bereits auf der «For You»-Page von Tiktok aufgetaucht sein. Auf der Plattform zählt sie nämlich fast 32’000 Followerinnen und Follower. Die gelernte Detailhandelsfachfrau teilt regelmässig lustige Videos aus ihrem Alltag. Auch ihre Mutter ist in den Clips öfters zu sehen – Yara wohnt nämlich noch bei ihrer Mama. «Ich habe lange genug alleine gewohnt, um zu merken, dass das einfach zu teuer ist», meint sie in einem ihrer Videos und fügt an: «Ich gebe lieber meiner Mutter das Geld, als es in eine Mietwohnung zu stecken.» Hinzu kommt, dass sie unter der Einsamkeit gelitten hat und sich wünscht, eine eigene Familie zu gründen. Ob sie ihren Auserwählten, der ihr diesen Traum erfüllt, im TV findet, wird sich zeigen.