Sponsored - Yari Copt kennt die schönsten Ecken von Lugano

Zusammen mit Schweiz Tourismus besuchen wir in den kommenden Monaten die schönsten Städte der Schweiz und lassen uns in diesen die Lieblingsquartiere von den Menschen zeigen, die sie am besten kennen: den Locals. Als Erstes besuchten wir Yari Copt, der uns bei einem Ausflug die grüne Seite von Lugano zeigte.

Panorama Lugano, Tessin

Und hier sind noch fünf weitere Reisetipps für euren Trip nach Lugano.

1 – Sehenswürdigkeiten & Bier

Frisch gezapftes Bier – Die Region Lugano produziert nicht nur guten Wein, sondern auch süffiges Bier. Lugano Region Bei der Degustation gibts auch was gegen den Hunger: feine Flammkuchen. Lugano Region

Das Tessin ist bekannt für seine bodenständige, wie auch hochwertige Kulinarik und seine süffigen Weine. Die Tour «Sights and Suds» zeigt euch nebst den Highlights der Stadt aber noch etwas weniger Bekanntes: die hiesige Braukunst.

2 – Hohe Kunst im Süden

Architektur, Lage und die Ausstellungen – beim MASI spielt alles auf höchstem Niveau. Schweiz Tourismus, Oliver Baer

Auf Kultur muss in Lugano keiner verzichten. Im Gegenteil: Das MASI (Museo d’arte della Svizzera italiana) präsentiert seinen Gästen im Kulturzentrum LAC sowie im historischen Palazzo Reali, Werke von Vincent van Gogh bis hin zu jenen weltbekannter Künstler der Gegenwart.

3 – Terrasse mit Seeblick

Ja, in Lugano spielt der See die Hauptrolle. Deshalb lohnt sich ein Besuch des angesagten Restaurant Seven – gerade jetzt, denn das Seven verfügt über eine schicke Terrasse mit Seeblick.

4 – Mediterran flanieren

Unterwegs auf dem Olivenweg in Gandria – ein einstündiger Spaziergang zwischen Olivenhainen und mit Seeblick. Switzerland Tourism, Silvano Zeiter

Das von Yari Copt gezeigte Gandria besuchen und danach auf dem Olivenweg durch Olivenhaine spazieren.

5 – Am Lago di Lugano logieren

Das Hotel liegt direkt an der Seepromenade. Hotel International au Lac Die Zimmer nehmen die Historie des Hauses als Thema auf. Hotel International au Lac Für Abkühlung sorgt ein Pool im Garten des Hauses. Hotel International au Lac

Beim Hotel International au Lac direkt am See ist bereits die vierte Generation am Ruder. Die familiäre Atmosphäre und das historische Erbe verleihen dem Hotel Charme und Charakter.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus.