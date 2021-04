Am Sonntag könnte Gelb-Schwarz zum Schweizer Fussballmeister gekrönt werden. Stadt und Club haben sich darauf geeinigt, dass Spieler nicht vor eine jubelnde Masse treten dürfen. Sie appellieren an das Fanvolk.

1 / 6 «Unbedingt zuhause feiern»: YB appelliert an seine Fans, vernünftig zu bleiben. BSC Young Boys Bereits am Sonntag könnte YB Meister werden. Bild: Die Berner bejubeln ihren Cupsieg 2020. Tamedia AG YB-Fans feiern im Juli 2020 den dritten Meistertitel in Folge. Ob es auch heuer zu solchen Szenen kommen wird? Foto: Christian Pfander / Tamedia AG Tamedia AG

Darum gehts Die Chancen stehen gut, dass der BSC YB am Sonntag erneut Schweizer Meister wird.

Sollte dies der Fall sein, bittet der Club seine Fans, nicht zum Stadion zu pilgern.

Fans sollen im kleinen Kreis und zuhause feiern.

Die Polizei wird trotzdem in der Innenstadt präsent sein.

Am Sonntag spielt der BSC YB zuhause gegen Lugano. Für die Berner geht es um viel: Gewinnen sie, wandert der Meistertitel 20/21 in die Bundesstadt – zum vierten Mal in Folge. Es wäre der 15. Meistertitel in YBs 123-jähriger Klubgeschichte. «Das Team arbeitet sehr konzentriert und möchte sich den vierten Meistertitel in Serie so rasch wie möglich sichern; am liebsten am Sonntag, zuhause gegen Lugano», sagt YB-Sprecher Albert Staudenmann gegenüber 20 Minuten. Der Klub schaue dem Spiel mit grosser Zuversicht und Vorfreude entgegen: «Wir wissen aber auch, dass es gegen die Tessiner eine erstklassige Leistung braucht, um den Sieg zu holen.»

Wie für das gesamte Land, war auch die Saison für YB alles andere als normal. «Wir erfahren von den Partnern und Fans während der Pandemie extrem grosse Solidarität und Unterstützung, wofür wir uns herzlich bedanken», so Staudenmann. Jeder Meistertitel sei etwas ganz Besonderes und immer der Lohn für die Anstrengungen der Mannschaft und des Staffs, während einer ganzen Saison. «Und jeder Titel gehört auch jedem einzelnen Fan, der mit YB mitfiebert.»

Auch wenn der BSC Young Boys sich bei den Fans bedankt, die mitfiebern, so bremst er bereits Feierwütige: «In Anbetracht der bestehenden Corona-Regeln wird dies leider, leider nur im kleinen Kreis möglich sein», heisst es in einem Appell an die YB Fans. Diese sollten die Hygiene-Massnahmen unbedingt einhalten und Menschenansammlungen vermeiden. «Wir rufen die Anhänger dazu auf, im Fall der Fälle nicht zum Stadion Wankdorf zu kommen, sondern daheim in kleinen Gruppen den Meistertitel zu feiern.» Es werde nicht möglich sein, den Fans die Mannschaft oder einzelne Akteure zu präsentieren.

Polizei kann nicht überall sein

Dass sich Spieler und Fans nicht zum gemeinsamen Jubel treffen, wurde mit dem Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) so vereinbart. Er spricht daher gegenüber der «Berner Zeitung» von einer traurigen Meisterfeier: «Denn sie kann de facto nicht stattfinden.» Die Covid-Lockerungen, welche von Bundesrat Alain Berset (SP) am Mittwoch kommuniziert wurden, treten erst am Montag in Kraft: YB-Fans werden davon nicht profitieren können, sollte ihr Club am Sonntag zum Meister gekürt werden.

Letztes Jahr versammelten sich etliche Fans in der Aarbergergasse, um den Titel zu feiern. Wird es diesmal aufs Gleiche hinauslaufen? Laut Nause wird die Polizei in der Innenstadt präsent sein. Jedoch sei es «illusorisch, zu glauben, dass bei einem Meistertitel sämtliche spontane Feierlichkeiten mit polizeilichen Mitteln aufgelöst werden können». Es gehe um Emotionen, die man nicht gänzlich kontrollieren könne. «Ich kann nur immer wieder an die Eigenverantwortung appellieren.»

Diese Szenen spielten sich 2020 nach dem Gewinn des Meistertitels in der Berner Aarbergergasse ab. Video: 20min

Fünf Millionen Franken Verlust YB schreibt für das Corona-Jahr 2020 einen Verlust von rund fünf Millionen Franken, wie der Verein kürzlich bekannt gab. In den Jahren zuvor konnte man sich noch über Rekordgewinne freuen. 2018 zum Beispiel: Durch die Champions-League-Teilnahme verzeichnete YB einen Gewinn von 18 Millionen Franken – bei einem Umsatz von 80 Millionen. 2019 sah es gar noch besser aus. Mit dem erneuten Gewinn des Meistertitels sowie der Teilnahme in einer mit den Gegnern Feyenoord Rotterdam, Porto und den Glasgow Rangers attraktiven Gruppe in der Europa League, konnten die Berner den Umsatz auf 82 Millionen steigern und einen Gewinn von 21 Millionen Franken erzielen.