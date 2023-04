Super League: YB schiesst Servette ab

Die Szene des Spiels

Eigentlich sind es wenige Minuten. Von der 11. bis zur 16. Spielminute erzielte YB gleich drei Tore. Dabei profitierten die Berner auch von extremen Abwehrfehlern bei Servette. Die «Grenats» standen komplett neben sich und wurden dafür auch bestraft.

Die Schlüsselfigur

Jeremy Frick – der Goalie spielt eine starke Saison, doch am Samstagabend im Wankdorf wollte ihm so gar nichts gelingen. Sinnbildlich für seinen Auftritt: Das 0:4, als ihm der Ball durch die Hosenträger rutschte, und das 1:6, als ein Schuss an den Pfosten prallte und via seinem Rücken ins Tor kullerte. Ebenfalls zu nennen ist Cedric Itten, der gleich drei Tore schoss.

Die bessere Mannschaft

Es war ein absoluter Klassenunterschied im Berner Wankdorf. YB hatte von Beginn an die Kontrolle und liess dem ersten Verfolger nicht den Hauch einer Chance. Es hätten noch viel mehr Tore fallen können. SRF-Experte Benjamin Huggel meinte zur Pause: «Servette lässt alles vermissen, was es für ein Fussballspiel braucht.»

Das Tribünen-Gezwitscher

In der 26. Spielminute hatte Cheikh Niasse seinen Fuss deutlich zu weit oben und traf seinen Gegenspieler im Gesicht. Er kam mit einer Gelben Karte davon - Rot wäre wohl auch gerechtfertigt gewesen.

Die Tore

11.’ | 1:0 | Eine Flanke von Imeri landet ohne Berührung im Kasten.

13.’ | 2:0 | Severin spielt einen Ball direkt in die Füsse von Rieder. Dieser zieht ab, Frick wehrt den Ball zur Mitte ab wo Itten die Kugel reinhämmert.

16.’ | 3:0 | Frick wehrt zur Seite ab, doch Itten legt den Ball zur Mitte wo Fassnacht keinen Gegenspieler hat.

44.’ | 4:0 | Frick lässt einen Kopfball von Itten zwischen den Beinen passieren.

57.’ | 5:0 | Einen Distanzschuss von Imeri kann Frick nur nach vorne abprallen lassen. Itten bedankt sich.

62.’ | 5:1 | Pflücke drückt eine Hereingabe glücklich über die Linie.

80.’ | 6:1 | Ein Schuss von Ugrinic prallt an den Pfosten und vom Rücken des Servette-Goalies ins Netz.

So gehts weiter

YB kann durch den Sieg nun am Dienstag bereits den Meistertitel eintüten. Dafür müsste ein Sieg gegen GC im Zürcher Letzigrund her. Die Servettiens müssen nun um ihren zweiten Platz bangen. Die Konkurrenz ist dran. Servette spielt am Mittwoch gegen den FCZ.