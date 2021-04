In der Berner Innenstadt kam es am Sonntag zu keiner grossen Feier.

Geistermeister! Dieser Begriff wurde durch die Corona-Pandemie geprägt. Mit dem Sieg gegen Lugano kürte sich YB bereits zum zweiten Mal zum Geistermeister. Die Fans durften also erneut nicht an der Meisterfeier im Stadion teilnehmen.

Vor der Partie setzten die Berner ein Statement ab und forderten die Fans d a zu a uf , zu Hause und in kleinen Gruppen zu feiern. Die Polizei sagte auf Anfrage, dass man Wegweisungen aussprechen werde , sollten sich die YB-Anhänger nicht daran halten . Doch dazu kam es nicht. Die Berner Fans hielten sich mehrheitlich an die Weisungen des Vereins und der Polizei.

An der Aarbergergasse , wo in den letzten Jahren stets eine grosse Feier stattfand, blieb es dieses Mal ruhig. Auch an anderen Plätzen in der Berner Innenstadt kam es zu keinen grossen Ansammlungen von Fans. Einzig vor dem Stadion wurden Fahnen geschwenkt. Auffällig dabei: Die Fans bildeten keinen Mob , sondern standen in kleineren Gruppen getrennt voneinander.