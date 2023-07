Super League: Young Boys mit spätem Sieg gegen Lausanne, Zürich schlägt Yverdon

Freshfocus

Die Szene des Spiels

Die 95. Minute: Tief in der Nachspielzeit legte YB doch noch einen Gang zu und drückte den Aufsteiger dominant in den eigenen Strafraum. Dort springt eine Flanke von Silvère Ganvoula dem Lausanner Archie Brown an die Hand. Schiri Luca Piccolo zeigte auf den Punkt – und Einwechselspieler Cedric Itten verwandelte sicher.

Die Schlüsselfigur

Aliou Baldé. Der frechste Spieler einer frechen Aufsteigermannschaft stellte die YB-Abwehr immer wieder vor Probleme, probierte es unter anderem mit einem Lupfer über Goalie Anthony Raccioppi und belohnte sich mit einem sehenswerten Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. Von Senegalesen dürfen wir wohl noch die eine oder andere schöne Szene erwarten.

Die bessere Mannschaft

Man glaubt es kaum: Lausanne-Sport. YB brauchte knapp eine halbe Stunde, um durch Fabian Rieder zu einem ersten Abschluss zu kommen. Auch danach blieb der Aufsteiger eigentlich die gefährlichere Mannschaft und wurde am Ende um den Lohn gebracht.

Das Tribünen-Gezwitscher

Kurz vor dem Spiel wurde bekannt: YB-Publikumsliebling Christian Fassnacht würde nicht im Aufgebot stehen. Der 29-Jährige ist von seinem Club freigestellt worden, um für Transferverhandlungen ins Ausland zu reisen. Gemäss «KMedia» verhandelt Fassnacht mit dem englischen Verein Norwich City. Der Club spielt in der zweitklassigen Championship und wird von Ex-YB-Trainer David Wagner trainiert.

Die Tore

52.’ | 1:0 | Nahe der Grundlinie erhielt Joël Monteiro den Ball und dribbelte sich in eine zentrale Position an der Strafraumgrenze, wo er einen satten und platzieren Schuss abgab. Goalie Thomas Castella war chancenlos.

53.’ | 1:1 | Lausanne mit dem postwendenden Ausgleich! Der auffällie Aliou Baldé wurde von einem langen Ball in Szene gesetzt, liess Loris Benito stehen und schlenzte den Ball ins Netz.

90.’ +7 | 2:1 | Handspenalty, wenig Diskussionen und einen wuchtigen Schuss von Cedric Itten. Der Joker entschied die Partie kurz vor dem Schlusspfiff.

Die Stimmen (gegenüber blue)

Fabian Lustenberger (YB): «Es war ein schwieriger Auftakt, kein gutes Spiel von uns. Lausanne hätte einen Punkt sicher verdient. Wir haben uns am Ende selber belohnt. Es ist wichtig, so zu starten. Man weiss nach der Vorbereitung nie, wie gut man ist und wie gut der Gegner ist. Darum sind wir sehr froh, konnten wir den Auftakt heute erfolgreich gestalten. Wir hätten das 1:1 auch mitgenommen, so zu starten, ist aber deutlich angenehmer. Jetzt gilt es, sich optimal auf die zweite Runde vorzubereiten.»

Loris Benito (YB): «Es ist ein super Gefühl. Man weiss nie, wie es im ersten Spiel kommt. Wir hatten das Spiel gut im Griff und wussten um die Konterstärke von Lausanne. Das Glück muss man sich auch erarbeiten.»

Cedric Itten (YB): «Das erste Spiel ist immer schwierig. Schön, dass es heute aufgegangen ist. Wir haben sicher noch kleine Punkte, die wir verbessern müssen. Das müssen wir mit Blick auf nächste Woche machen.»

Ludovic Magnin (Lausanne): «Von der Bank aus habe ich sofort gedacht, das ist ein Penalty. Live hätte ich ihn gegeben. Ich habe gehofft, dass die Schiedsrichter dieses Mal für uns pfeifen. Es ist immer das Gleiche: Im Fussball zählen die Ergebnisse. Am Ende haben wir ein paar Szenen schlecht gespielt. Es hätte mehr dringelegen. So ist Fussball. Es tut weh. Wir hatten nichts zu verlieren. Es war ein faires Spiel und um ein Haar wären wir belohnt worden. Dem war leider nicht so. Wir haben YB in Schwierigkeiten gebracht. Die 2-3 Situationen in der ersten Halbzeit hätten wir besser ausspielen sollen und müssen uns an der eigenen Nase nehmen.»

Olivier Custodio (Lausanne): «Wir haben viele gute Sachen gezeigt. Leider haben die Details heute für YB den Ausschlag gegeben. Ich bin dennoch stolz auf unsere Leistung. Ich glaube, ein 1:1 wäre verdient gewesen. Wir hatten in der ersten Halbzeit gute Aktionen, YB dann in der Zweiten.»

Das andere Spiel

Im Letzigrund brannte der FCZ gegen Aufsteiger Yverdon kein Fussball-Feuerwerk ab, erledigte seine Pflicht aber souverän. Okita (27. Minute) brachte die Zürcher nach einer Hereingabe von Rohner mit einem perfekt getimten Kopfball in Führung. Nach der Pause erhöhte Abwehrchef Katic (54.) die Führung der Henriksen-Mannschaft nach einem Corner per Kopf auf 2:0.

Die Romands blieben bei ihrer Rückkehr in die Super League über weite Strecken ungefährlich. Die einzig wirklich gute Torchance hatte Carlos, als der Yverdon-Stürmer FCZ-Goalie Brecher in der 34. Minute mit einem Schlenzer zu einer sehenswerten Parade zwang. Die Hausherren hatten in der Schlussphase noch einige weitere gute Chancen, verpassten den dritten Treffer aber.

Der Ausblick

Es kommt am Sonntag zum Duell zwischen Meister YB und Challenge-League-Champion Yverdon. Dies allerdings weder in Bern noch in Yverdon. Sondern aufgrund des Umbaus des Stade Municipal im Stade de la Maladière in Neuenburg. (16.30 Uhr). Zürich gastiert am Samstag bei Servette (20.30 Uhr), Lausanne empfängt GC (18.00 Uhr).