TOR für Roma! Erst kann von Ballmoos gegen den viel zu frei zu Abschluss kommenden Pedro parieren, doch in der Mitte staubt Mayoral ab und köpft zum Ausgleich ein. Das Gegentor kommt just in der bisher schwächsten Phase der Gastgeber, die nach dem Rückstand offensiv etwas weniger in Erscheinung treten konnten, als noch in der Startphase.