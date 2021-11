Villarreal CF: So tickt der Gegner der Young Boys in der Königsklasse

In der Champions League empfängt der Villarreal CF am Dienstagabend die Young Boys. Nur rund 50’000 Menschen leben in dem verschlafenen Städtchen. Wie hat es der Club geschafft, zur Institution im europäischen Club-Fussball zu werden?

1 / 9 Viel gibt es nicht in der Stadt zu sehen. Wenn man im Internet nach Sehenswürdigkeiten sucht, erscheint das Villarreal-Stadion als Vorschlag Nummer eins. imago images/Shutterstock So sieht der Bahnhof von Villarreal aus. Nils Hänggi Der Wind weht; abseits des Bahnhofs liegt Lehnboden. Nils Hänggi

Darum gehts Am Dienstagabend spielt Villarreal in der Champions League gegen YB.

Die Geschichte des spanischen Clubs ist speziell.

Villarreal hat eine der besten Jugendabteilungen in Spanien.

Auch ist der Club der kleinste Europacup-Gewinner aller Zeiten.

Den Ortseingang zieren brauner Lehmboden, Geschütt und Gitter. Der Wind fegt durch den Bahnhof, die Strassen sind wie ausgestorben. Wer mit dem Zug in Villarreal ankommt, könnte meinen, das Ende der Welt erreicht zu haben. Es deutet wirklich nichts darauf hin, dass nur etwa 30 Fussminuten vom Bahnhof entfernt, im Estadio de la Cerámica, richtig hochklassiger Fussball gespielt wird.

Denn Villarreal ist die Heimat des Vil­lar­real Futbol Club. Nach Angaben des Rathauses leben im Niemandsland zwischen Valencia und Barcelona 50’843 Menschen. Winterthur hat mehr als doppelt so viele Einwohner wie Villarreal, Bern dreimal so viel, Zürich etwa achtmal mehr. In der spanischen Stadt haben viele Bewohner das Rentenalter erreicht. Die meisten Jungen sind weg. Rich­tung Valencia beispielsweise, das mit seinen zwei Uni­ver­si­täten und dem flo­rie­renden Nacht­leben lockt. Diejenigen, die in der Stadt geblieben sind, geniessen ihre Zeit zwischen Mandarinenfeldern und Mittelmeerstrand.

Viel gibt es nicht in der Stadt zu sehen. Wenn man im Internet nach Sehenswürdigkeiten sucht, erscheint das Villarreal-Stadion als Vorschlag Nummer eins. Dahinter folgen: ein Wanderweg und ein historisches Gebäude. Dass die Stadt fussballbegeistert ist, sieht man an jeder Ecke. Auf den Balkonen wehen Club-Fahnen. Etwa 17’000 Mitglieder hat Villarreal aktuell, mehr als ein Drittel der Stadtbevölkerung. Die Dauerkarte ist praktisch Bürgertugend wie der Ausweis für die Bibliothek oder das Schwimmbad. Entsprechend familiär ist das Ambiente. Bei den Spielen braucht es nie Polizei, weil es nie Stress gibt.

Nach dem Prassen folgte ein ausgefuchstes System

Doch wie kam es dazu, dass dieses verschlafene Städtchen zur Institution im europäischen Clubfussball wurde? Der Kader hat einen Marktwert von rund 353 Millionen Franken, Villarreal zählt zwölf A-Nationalspieler in den eigenen Reihen. Und: 2021 gewann Villarreal nach einem dramatischen Final gegen Manchester United die Europa-League. Ein besonderer Triumph. Es war der erste Titel der Historie. Und: Durch den EL-Sieg kürte sich Villarreal zum kleinsten Europacup-Sieger der Geschichte. Diesen Rekord hatte bis zu diesem Zeitpunkt der KV Mechelen inne, der 1988 den längst abgeschafften Europacup der Pokalsieger holte. 86’300 Menschen leben in Mechelen. Im Vergleich zu Villarreal ist der KV also schon fast ein Grossstadtclub. Aber eben – wie schaffte all das der Club?

Die Antwort ist schnell gesagt: Fernando Roig. Roig ist ein spanischer Geschäftsmann, Milliardär, Miteigentümer der spanischen Supermarktkette Mercadona – und Inhaber sowie Präsident vom Villarreal CF. Im Oktober 2021 schätzte Forbes sein Nettovermögen auf 1.55 Milliarden Franken. 1997 kaufte Roig den Verein. Für rund 70 Millionen Peseten (700’000 Franken). In einer Bar, weil der Verein keine Geschäftsstelle hatte. Es gab ein Stadion für 3000 Menschen, keine Trainingsplätze und keine nennenswerte Nachwuchsabteilung.

Fernando Roig ist Eigentümer und Inhaber von Villarreal CF. imago images/NurPhoto

Der heute 74-Jährige investierte. In Strukturen, zeitweise auch in Stars. 2006 erreichte sein Team mit dem argentinischen Spielmacher Juan Román Riquelme und Uruguays Stürmerstar Diego Forlán den Champions-League-Halbfinal. 2012 dann der grosse Absturz. Villarreal stieg völlig überraschend ab. Roig hatte daraufhin die Schnauze voll vom Geldausgeben, beglich alle Schulden (etwa 200 Millionen Franken) und erklärte sein Mäzenatentum für beendet. Als Präsident und Eigentümer forcierte er ein ausgefuchstes System, das kleine regio­nale Ver­eine ein­be­zieht.

So kooperiert Vil­lar­real mit vielen Ama­teur­klubs aus der Umge­bung, indem der Verein Geld für Sport­stätten bereitstellt, Trai­ner­aus­bil­dungen mit­fi­nan­ziert oder den Spie­lern erlaubt, medi­zi­ni­sche Ein­rich­tungen oder ver­eins­ei­gene Ärzte und The­ra­peuten in Anspruch zu nehmen. Im Gegenzug ver­pflichten sich die Clubs, alle Rechte an ihren besten Jugend­spie­lern abzu­treten. So ist sichergestellt: Jeder Bub, der in der Region kicken kann, landet bei CF. Und es funktioniert. Seit dem Wechsel zu diesem System ist der Verein selbsttragend.

«Ich werde mein Leben lang mein Dorf verteidigen»

Und nicht nur das. Mittlerweile hat Villarreal eine der besten Jugendabteilungen Spaniens. Fünf der elf Spieler, die im Europa-Legaue-Final gegen United in der Startformation standen, und drei der sechs Einwechselspieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs. Fussballerisch setzt der Club auf gepflegten Kombinationsfussball. Trainer Unai Emery war im Sommer 2020 der letzte Baustein zum Erfolg. Er impfte den Spielern das Erfolgsgen ein, holte mit ihnen den historischen Europa-League-Titel im vergangenen Sommer.

«Ich werde mein Leben lang mein Dorf verteidigen», meinte Innenverteidiger Pau Torres am Ende der letzten Saison. Und genau das ist es. Villarreal ist ein Fussballdorf. Eines, das wie ausgestorben wirkt, wenn man am Bahnhof ankommt. Eines, das ein wenig wie das Ende der Welt wirkt. Wie sich die Young Boys im Estadio de la Cerámica schlagen werden? Am Dienstagabend um 21 Uhr (live bei uns im Ticker) wird man es sehen.