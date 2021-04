Super League : YB gewinnt 3:0 gegen Sion, Servette und Lugano trennen sich 1:1

Am Sonntagnachmittag kam es zu zwei Partien in der Super League. Leader YB konnte erst kurz vor Schluss das erste Tor schiessen, gewann schlussendlich aber klar 3:0.

1 / 4 Lange sah es so aus, als könnte Sion einen Punkt verteidigen zuhause. Urs Lindt/freshfocus Kurz vor Schluss brechen die Walliser aber ein: YB schiesst in den letzten Minuten des Spiels gleich drei Tore und gewinnt mit 3:0. Urs Lindt/freshfocus Im Duell der YB-Verfolger Servette und Lugano kam es zu einem unterhaltsamen Kampf. freshfocus

Tabellenführer Young Boys gegen Abstiegskandidat Sion: Auf dem Papier hätte es am Sonntagnachmittag eine klare Sache sein sollen. In der Startphase hat YB deutlich mehr Ballbesitz, kann sich damit aber keine grossen Tormöglichkeiten erarbeiten. Die Gäste aus Bern wurden im Laufe der ersten Halbzeit dann immer stärker, dominierten das Spiel und Gegner Sion verteidigte teilweise mit allen 11 Spielern rund um den Strafraum. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Leader sein erstes Tor schiesst. Richtig gefährlich wurde es aber nur in der 35. Minute: Christian Fassnacht tankte sich alleine durch mehrere Walliser durch und stand nach einem Doppelpass plötzlich komplett frei vor dem Sion-Tor. Aus wenigen Metern scheiterte der YB-Star aber an Goalie Fayulu. Das Spiel ging mit einem 0:0 in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit traute sich Sion etwas mehr – und wurde fast belohnt. Nach einem schlimmen Fehlpass von YB-Verteidiger Camara als letzter Mann, kam Sion zu einer Riesenchance. Von Ballmoos konnte diese jedoch mit einer starken Parade entschärfen. Anschliessend flachte das Niveau des Spiels etwas ab, YB liess zwar nicht wirklich etwas anbrennen, blieb dominant aber kreierte gegen vorne kaum noch Torgefahr. In der 86. Minute erlöste dann YB-Topscorer Jean-Pierre Nsame die Berner nach einer schönen Vorarbeit durch Aebischer. In der 90. Minute bekam der Leader dann noch einen Penalty, nachdem Nsame im Strafraum gefoult worden war. Spielmann verwandelte souverän zum 2:0. Damit aber nicht genug: In der 92. Minuten erhöhte Ngamaleu noch zum 3:0-Endstand für den Leader. Sion muss in den nächsten Spielen nun dringend Punkte sammeln, um einen Abstieg abzuwenden. YB kann derweil bereits am kommenden Wochenende den Meistertitel feiern.

YB-Captain Lustenberger sagt nach dem Spiel gegenüber «Blue»: «Wir sind seriös gestartet, haben nur eine Torchance zugelassen über 90 Minuten und schlussendlich verdient gewonnen. Das 3:0-Ergebnis war vielleicht etwas zu hoch.»

Kein Sieger im Duell der YB-Verfolger

Deutlich offener war das zweite Duell am Sonntagnachmittag zwischen den YB-Verfolgern Servette und Lugano. Ein offenes, munteres Spiel – beide Teams spielten guten Fussball und kamen zu Chancen. Auffällig: Servette-Linksverteidiger Gaël Clichy, der in der ersten Hälfte am meisten Ballberührungen hatte und immer wieder auf der linken Seite nach vorne wirbelte. In der zweiten Halbzeit startete Servette stark und erarbeitet sich mehrere Chancen. Nach einem Kopfball von Stefanovic in der 61. Minute brauchte es eine überragende Parade von Lugano-Goalie Baumann, um das 0:0 zu halten. In der 66. Minute fiel dann der erste Treffer des Nachmittags: Lugano kombinierte sich in Richtung Servette-Strafraum und Oliver Custodio traf mit einem präzisen Schuss von ausserhalb des Sechzehners zum 1:0 für die Tessiner.

Nach dem Führungstreffer zog sich Lugano zurück, überliess Servette mehr und mehr das Spiel und lauerte auf Konter. Die Genfer hatten Mühe, den zusätzlichen Ballbesitz in Torgefahr umzumünzen – bis zur 85. Spielminute. Miroslav Stevanovic nahm den Ball mit der Brust im Strafraum der Tessiner an und verwandelte mit schönem Direktschuss zum 1:1. Servette wollte anschliessend den Sieg, spielte weiter nach vorne, doch es blieb beim Unentschieden. Es war bereits das dritte 1:1-Unentschieden zwischen Servette und Lugano im dritten Spiel der Saison.