Lob von Trainer Wagner - YB-Goalie Zbinden (19) muss nach Profi-Debüt gegen den FCB wieder zur Arbeit

Feuerzeug-Wurf, VAR-Entscheid und verschossener Penalty – so lief das Duell zwischen YB und Basel.

Darum gehts Ein starker YB und ein schwacher FC Basel trennen sich im Knüller 1:1.

Bei den Berner gab der 19-jährige Goalie Leandro Zbinden sein Profi-Debüt.

FCB-Coach Rahmen spricht nach dem Spiel von einer «Berner Lawine».

Es gab Torhüter, die hatten gegen den FC Basel schon mehr zu tun. Leandro Zbinden erlebte am Mittwochabend bei seinem Profi-Debüt im YB-Tor einen eher ruhigen Abend. Etwas überraschend hatte der 19-Jährige den Vorzug vor Nicholas Ammeter erhalten, der am Wochenende den verletzten Gilliaume Faivre ersetzt hatte. «Als der Trainer mir am Morgen mitgeteilt hatte, dass ich spiele, habe ich das Schmunzeln nicht mehr aus dem Gesicht gebracht», sagte Zbinden nach seinem Einstand.

«Am Anfang war ich schon etwas nervös», gibt der Nachwuchs-Goalie zu. Das zeigt sich auch zu Beginn auf dem Platz, als ihm eine Flanke durch die Handschuhe rutscht. «Der Goalie-Trainer meinte, ich solle in so einem Fall einfach dreimal tief durchatmen. Das hab ich dann auch gemacht. Danach war alles gut.» Beim einzigen Basler Treffer durch Millar ist Zbinden chancenlos. Sein Debüt gross feiern konnte er aber nicht etwa deswegen nicht. «Ich muss am Donnerstag wieder arbeiten. Darum gehe ich jetzt schlafen», sagte der 19-Jährige nach seinem gelungenen Einstand.

«Glück, dass wir nur ein Tor kassierten»

Ob Zbinden auch am Wochenende in Lugano wieder das Berner Tor hüten darf? «Ich hoffe es», sagt er selber. Von YB-Trainer David Wagner gab es nach dem Spiel zumindest nur lobende Worte an seinen jungen Goalie. « Er hat , wie erhofft , ein sehr unaufgeregtes Spiel gemacht und sich auch von einer kleinen Unsicherheit nicht aus dem Konzept bringen lassen», zeigte sich Wagner zufrieden.

Weniger angetan war der YB-Coach vom Resultat. «Es war ein Unentschieden, dass auch ein Sieg hätte sein können », meinte Wagner nüchtern. «In Sachen Chancenauswertung war das heute aber nicht gut.» Gerade mit den ersten 30 Minuten seiner Mannschaft sei er aber sehr zufrieden. Dem stimmte auch sein Gegenüber zu. «YB kam in der Startphase wie eine Lawine», sagte FCB-Trainer Patrick Rahmen. «Wir hatten Glück, dass wir nur ein Tor kassiert haben.»

Roger Federer besucht beide Teams

Seine Mannschaft hätte Mühe mit dem hohen Druck von YB gehabt, meinte der Basler. «Wir kamen nicht in die Zweikämpfe, auch weil wir teilweise zu weit auseinanderstanden.» Seine Spieler sahen es ähnlich: «Die erste halbe Stunde lief sicher nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten», sagte Verteidiger Raoul Petretta. Und Goalie Heinz Lindner meinte: «Wir haben die Räume zu gross werden lassen. Das hätten wir besser machen müssen.»

Obwohl im Wankdorf eigentlich keine Gäste-Fans zugelassen waren, schaffte es am Mittwochabend trotzdem ein FCB-Anhänger ins Stadion – und zwar ein ganz bekannter. Roger Federer schaute sich den Knüller persönlich an und liess es sich im Anschluss nicht nehmen, beiden Teams in der Garderobe einen kleinen Besuch abzustatten.