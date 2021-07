Alle Akteure geimpft - YB hat bereits 17’000 Saison-Abos verkauft – Spieler freuen sich auf Fans

Nächste Woche treffen die Berner Young Boys auf Slovan Bratislava. Das erste Pflichtspiel der Saison. Das Hinspiel in der Champions-League-Quali wird in der Slowakei ausgetragen, doch im Rückspiel werden die Spieler des Schweizer Meisters von zahlreichen eigenen Fans angefeuert.

Am Mittwoch veröffentlichte YB eine erfreuliche Statistik. 97 Prozent der letztjährigen Saisonkarteninhaber haben ihr Abo verlängert. Rund 17’000 Plätze sind im Stadion im Meisterschaftsbetrieb also bereits vergeben. Die Spieler sind besonders darüber erfreut. Goalie von Ballmoos sagt: «Wir haben lang genug gewartet auf unsere Fans. Wir freuen uns unheimlich, dass sie wieder zurück sind.» Auch Aussenverteidiger Hefti ist gespannt. «Auf dem Platz war es letzte Saison schön, aber neben dem Feld eher trist. Ich freue mich sehr, dass sich das wieder ändert.»

Alle Spieler geimpft

Der neue Trainer David Wagner ist auch gespannt. «Für jeden, der beim ersten Spiel dabei sein kann, wird es ein sehr spezielles Erlebnis sein. Da freuen wir uns alle drauf.» Sportchef Christoph Spycher: «Es ist etwas, was uns in den letzten Jahren sehr gefehlt hat. Bald wird es wieder so weit sein. Es wird unvergesslich und wir freuen uns sehr darauf.»