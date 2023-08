Young Boys: 3 Tore für 30 Millionen – und jetzt regnets auch noch Rieder-Geld

«Zum greifen nah», schrieben die YB-Fans vor dem Spiel auf einer Choreo. Darüber das Bild einer greifenden Hand in Richtung Himmel. Greifen nach was? Die Sterne der Champions League. Aber vor allem ganz viel Geld. Denn nach dem 3:0-Sieg im Playoff-Rückspiel gegen Maccabi Haifa ist der Schweizer Meister mehr als 40 Millionen reicher als vor dem Spiel. Wie kommts?

Geld-Segen aus der Königsklasse

Zum einen verschafft der Triumph über die Israeli Zugang zu den grossen Honigtöpfen der Champions League. Zur Übersicht: Allein die Antrittsprämie der Champions-League-Gruppenphase bringt den Bernern rund 15 Millionen Franken ein. Mit jedem gewonnen Punkt aus den sechs Partien gibt es weitere 900’000 Franken. Also im Fall von sechs Siegen – natürlich bei den schwierigen Gegnern in der Champions League sehr unrealistisch – über 16 Millionen.

Ebenfalls darf die Berner Buchhaltung mit rund acht Millionen Franken aus dem Koeffizienten-Pool der Uefa rechnen und mit weiteren rund zwei Millionen TV-Einnahmen. Hinzu kommen dann noch einmal rund sechs Millionen aus drei ziemlich sicher ausverkauften Heimspielen. Alles in allem also deutlich über 30 Millionen Franken.

Rekordsumme für Fabian Rieder?

In der 74. Minute wurde das leicht angeschlagene Eigengewächs Fabian Rieder unter stehenden Ovationen ausgewechselt. Der grossen Mehrheit der 31’500 Fans im ausverkauften Wankdorf war klar: Das war der letzte Auftritt des 21-Jährigen Grosstalents. Bereits in den Tagen vor dem Spiel zeichnete sich ein Wechsel Rieders zum finanzkräftigen Ligue-1-Club Stade Rennes ab.

«Es kann sein, dass dies mein letztes Spiel für YB war, darum wollte ich es geniessen», kommentierte Rieder selbst kurz nach dem Spiel gegenüber SRF. Es kursieren Gerüchte, die Mannschaft sei bereits nach der Partie über den Abgang des Mittelfeldspielers informiert worden. «Es wird viel passieren in den nächsten 48 Stunden», kommentierte Verteidiger Loris Benito. Und auch Trainer Raphael Wicky wich aus, ohne zu dementieren: «Es wäre ja keine grosse Überraschung, wenn das so käme.»

Alles eine Frage der Zeit also. Und damit zum Finanziellen: 12 Millionen Franken wurde den Sommer durch als Tiefstpreis für Rieder gehandelt. Bei Rennes werden rund 15 Millionen Franken kolporiert. Damit würde er Djibril Sow (2019 für rund 14 Millionen zu Frankfurt) als Rekordtransfer ablösen. Noch ist es Spekulation, aber gleich noch einmal einen zweistelligen Millionenbetrag wird es in die YB-Kasse spülen. So viel dürfte sicher sein.

«Ein Traum, der in Erfüllung geht»

Auch Sandro Lauper hat keinen konkreten Wunsch. «Im Team hört man aber schon Namen wie Barça, Real Madrid oder Paris St. Germain», so der 26-Jährige. Jeweils einen Gegner aus den Töpfen 1 und 2 wird es geben. In Topf 1 wären etwa Manchester City, Bayern oder eben Barça. In Topf 2 Real, Dortmund oder auch Yann Sommers Inter. YB hat nach den Sternen gegriffen, so viel steht fest.