Transfer-Hammer : YB-Knipser Wilfried Kanga wechselt zu Hertha Berlin in die Bundesliga

Hammer-Meldung am Freitagabend! YB-Stürmer Wilfried Kanga wechselt per sofort in die Bundesliga zu Hertha BSC, wie Sky Deutschland vermeldet. In den ersten beiden Saisonspielen traf der 24-Jährige schon dreimal, es dürften die letzten Tore für die Berner gewesen sein.