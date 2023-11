Experte teilt aus: «Das hat nichts zu tun mit seriösem Profifussball»

Die Trikotjagd von YB-Camara im Video. SRF

Darum gehts Marcel Reif kritisiert YB-Captain Ali Camara scharf für seine Jagd aufs Trikot von Erling Haaland.

Ex-Nati-Star Johan Djourou erlebte einst Ähnliches wie Camara und relativiert das Ganze.

Auch der frühere FCB-Goalie Tomas Vaclik findet die Szene halb so wild.

«Das war die spektakulärste Szene von YB», spottet Expertenlegende Marcel Reif bei blue über die hitzig diskutierte Trikotjagd von YB-Captain Mohamed Ali Camara beim Spiel gegen Manchester City. Der 73-Jährige redet sich über das «Liibligate» so richtig in Rage. «Das hat mit seriösem Profifussball nichts zu tun», sagt Reif und betitelt die Szene als «No-go» und «unpassend». «Ich habe es gesehen und dachte: Jetzt macht euch nicht auch noch zum Affen», so der Deutsche.

«Für mich hat das nichts mit fehlendem Fokus oder Unprofessionalität zu tun», entgegnet dafür Johan Djourou die Reif-Aussagen gegenüber 20 Minuten. Der frühere Nati-Verteidiger kann sich gut in Camara hineinversetzen, da er zu Aktivzeiten in der Bundesliga beim HSV einst einen regelrechten Shitstorm erlebte. «Ich hatte gegen Stuttgart mit meinem Freund Serey Dié das Trikot in der Halbzeitpause getauscht und wurde dafür auch kritisiert.»

«Vielleicht einmalige Chance, gegen Haaland zu spielen»

Manchmal vergesse man, dass die Spieler Menschen mit Emotionen und keine Maschinen seien, meint Djourou. Dies sei auch unabhängig davon, ob Camara die Captainbinde trage oder nicht. «Die Szene sagt nicht aus, ob Camara ein guter oder schlechter Captain ist.» Wichtig sei, was er auf und neben dem Platz für die Mannschaft mache. «Du hast vielleicht einmal im Leben die Chance, gegen einen Spieler wie Haaland zu spielen.» Zumal habe YB gegen ManCity «gar nicht so schlecht gespielt», meint der heutige TV-Experte.

Johan Djourou tauschte bei Arsenal einst mit Superstar Lionel Messi das Trikot. imago sportfotodienst

Djourou relativiert auch die Kritik, Camara habe den Zeitpunkt für seine Trikotjagd in der Halbzeitpause falsch gewählt. Schliesslich habe man nach dem Pausenpfiff nochmals 15 Minuten, um sich neu zu konzentrieren. «Ich habe auch einmal Lionel Messi nach einem Spiel in der Champions League für sein Trikot gefragt und wurde für den Tausch trotzdem kritisiert, weil wir die Partie 1:3 verloren haben», so der 36-Jährige. «Du bist nicht ein Fan, aber du hast so viel Respekt vor den Spielern, dass du das Trikot als Souvenir willst.»

Ex-FCB-Goalie sieht Camara-Szene entspannt

Auch der frühere FCB-Goalie Tomas Vaclik, der einst mit Raphael Wicky Manchester City besiegte, sieht die Aktion Camaras nicht so schlimm. «Ich denke, dass das nicht unbedingt schlecht ist. So etwas haben wir im Fussball schon auf allen Niveaus gesehen», meint der Tscheche gegenüber 20 Minuten. «Sicherlich wäre das nach dem Spiel besser gewesen», sagt der heutige MLS-Keeper von New England Revolution. Aber man wisse ja nicht, was Camara und Haaland besprochen hätten und wieso es schon in der Halbzeitpause zu der Aktion kam.

Auf die Frage nach dem Zeitpunkt hat bei blue dafür Mladen Petric eine augenzwinkernde Antwort. «Camara wusste doch einfach, dass Haaland in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wird, und darum hat er vorgesorgt», so der kroatische Ex-Profi schmunzelnd.

