Champions League: YB muss für die Playoffs in die Slowakei oder nach Israel

YB-Ganvoula trifft herrlich gegen Winterthur. (Video: SRF)

Als Meister war YB in der Auslosung der Playoffs zur Champions League gesetzt. Heisst: Schon vor Beginn der Auslosung am Montagmittag in Nyon war klar, dass die Berner den ganz grossen Brocken aus dem Weg gehen würde. Kurz nach Beginn war dann bereits klar: Der Schweizer Meister trifft auf den slowakischen Meister Slovan Bratislava oder den israelischen Champion Maccabi Haifa.

Slovan Bratislava dürfte man spätestens seit vergangener Saison genauer kennen, als der FC Basel im Achtelfinal der Conference League in die slowakische Hauptstadt reisen musste und sich da nach dem 2:2 im Hinspiel im Penaltyschiessen durchsetzte. Gegen Maccabi Haifa ist noch nie ein Schweizer Team angetreten.

Auch möglicher Servette-Gegner bekannt

Ebenfalls bekannt wurde der mögliche Gegner von Servette. Die Genfer, die ab dieser Woche in der dritten Quali-Runde gegen die Glasgow Rangers ran müssen, würden im Falle eines Weiterkommens über den «League Path» entweder auf PSV Eindhoven oder auf Sturm Graz treffen.

Die Hinspiele steigen am 22. oder 23. August. Die Rückspiele dann eine Woche später (29. und 30. August). YB wird als zweitgenanntes Team zunächst ein Auswärtsspiel haben, Servette würde zuerst zuhause antreten.

Lugano muss nach Brüssel reisen

Etwas später wurde dann der Gegner des FC Lugano in den Playoffs zur Europa League ausgelost: Die Tessiner treffen auf das belgische Team von Royale Union Saint-Gillloise. Das Hinspiel findet am 24. August in Brüssel statt, das Rückspiel eine Woche später im Stade de Genève. Die Gruppenspiele der Europa League, oder im Fall eines Ausscheidens in der Conference League, wird Lugano dann im Zürcher Letzigrund austragen.

Luzerns möglicher Playoff-Gegner in der Conference League folgt um 14 Uhr.