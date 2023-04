Cup: YB schlägt den FC Basel dank Cedric Itten

Itten trifft zum 3:1 Cedric Itten macht den Doppelpack gegen YB im Cup-Halbfinal perfekt. (Video: SRF)

Die Szene des Spiels

Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit schienen die Basler nach dem Anschlusstreffer (57. Minute) endlich im Cup-Halbfinal angekommen. Doch Itten stellte mit seinem zweiten Treffer in der 63. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung umgehend wieder her – die Vorentscheidung.

Die Schlüsselfigur

Cedric Itten. Schon beim letzten Duell vor zwei Wochen hatte der ehemalige FCB-Stürmer dreimal getroffen, nun durfte er sich gegen den Ex-Club erneut als Doppeltorschütze feiern lassen. Im Vergleich zum Spiel im Wankdorf feierte der 26-Jährige dieses Mal deutlich zurückhaltender.

Die bessere Mannschaft

YB war im Joggeli die klar Ton angebende Mannschaft. Allerdings profitieren die Berner dabei auch von einem lange Zeit sehr schwachen Basler Auftritt mit zahlreichen groben Abwehrpatzern.

Das Tribünen-Gezwitscher

«Alli Zämme» – Abseits des Rasens sind die Basler auch im Cup nach wie vor meisterlich unterwegs. Mit einer eindrücklichen Choreo sorgten die Muttenzerkurve vor Anpfiff für Gänsehaut-Atmosphäre.

Die Tore

3.’ | 0:1 | Itten verwandelte einen Penalty.

15.’ | 0:2 | Amenda mit einem langen Ball auf Ugrinic. Dieser bediente Rieder, der eiskalt abschloss.

57.’ | 1:2 | Males versuchte es aus spitzem WInkel, Amenda lenkte unglücklich ins eigene Netz ab.

63.’ | 1:3 | Itten machte mit einem platzierten Abschluss von der Strafraumkante seinen Doppelpack perfekt.

68.’ | 1:4 | Ein Berner Befreiungsschlag wurde zur idealen Vorlage für Elia, der alleine vor Hitz vollendete.

70.’ | 2:4 | Mit einem satten Linkschuss brachte Ndoye die Basler umgehend wieder heran.

Der Ausblick

Der Berner Finalgegner wird am Mittwoch zwischen Servette und Lugano ermittelt. Für den FCB geht es am Samstag auswärts gegen den FCZ weiter, YB trifft am Ostermontag zu Hause auf GC.