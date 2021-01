Am Sonntag flog Nsame vom Platz. Es enttäuschte aber nicht nur er, alle Berner überzeugten nicht wirklich. Video: SRF

Darum gehts Das YB-Spiel gegen Lausanne vom Mittwochabend findet nicht statt.

Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle bei den Westschweizern.

Am Sonntag enttäuschte YB zuletzt gegen Vaduz.

In der Super League kommt es zur nächsten Spielverschiebung. So kann die Partie YB – Lausanne am Mittwochabend (20:30 Uhr) nicht stattfinden. Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle im Staff der Westschweizer. Wegen diesen muss die gesamte Mannschaft der Lausanner in Quarantäne. Dies ordnete der Westschweizer Kantonsarzt an. Wann die Partie nachgeholt wird, ist derzeit noch unklar.

Tatsache ist: Es ist nicht die erste Spielverschiebung in der Super League. Immer wieder mussten in dieser Saison Partien wegen Corona-Fällen verschoben werden. Auch mussten sich immer wieder Mannschaften in Quarantäne begeben (derzeit Servette und Luzern). So wurden beispielsweise die Partien St. Gallen – Luzern und Lugano – Servette auch bereits verschoben. Genauso wie die Partie Vaduz – Luzern, die am Samstag stattgefunden hätte.