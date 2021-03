Meister gegen Aufsteiger, Erster gegen Letzter. Am Samstagabend fand im Berner Wankdorf die Partie zwischen YB und Vaduz statt. YB-Trainer Seoane rotiert im Vergleich zur Partie gegen Basel unter der Woche auf mehreren Positionen. Vaduz nutzt diese Wechsel und agiert in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe.

In der 16. Spielminute kommt es zum ersten Höhepunkt der Begegnung. YB-Aussenverteidiger Garcia versuchte es aus der Distanz. Vaduz-Keeper Büchel kann den Ball knapp an den Pfosten lenken. In der 42. Spielminute ist auch Vaduz nahe an einem Treffer. Von Ballmoos ist jedoch hellwach und klärt die Kugel mit beiden Fäusten. Nur zwei Minuten später hat Vaduz erneut Pfostenglück. Mambimbi trifft nur den linken Aussenpfosten. Mit 0:0 geht es in die Pause.