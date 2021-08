Transfer zu Werder Bremen? : YB-Star Christian Fassnacht offenbar vor Wechsel in die 2. Bundesliga

Verliert YB einen Leistungsträger? Laut dem Transferexperten des deutschen TV-Senders «Sky», will Fassnacht zum Bundesliga-Absteiger Werder Bremen wechseln.

1 / 4 Verliert Meister YB kurz vor Transferfensterschluss noch einen Leistungsträger? freshfocus Laut dem deutschen TV-Sender Sky, will der YB- und Nati-Spieler zu Werder Bremen in die zweite Bundesliga. YB will rund 5 Millionen. Claudio De Capitani/freshfocus Werder Bremen ist in diesem Jahr aus der Bundesliga abgestiegen und mit fünf Punkten aus vier Spielen eher mittelmässig in die 2.Liga-Saison gestartet. Carmen Jaspersen/dpa

Darum gehts YB könnte kurz vor Schluss des Transferfensters Christian Fassnacht verlieren.

Der Nati-Spieler will gemäss deutschen Berichten zu Werder Bremen.

YB verlangt offenbar über 5 Millionen Franken.

2. Bundesliga statt Champions League? Am Dienstag hat Nati-Spieler Christian Fassnacht noch mit einem Tor in Budapest dazu beigetragen, dass sich YB für die Champions League qualifiziert. Nun steht der 27-Jährige offenbar kurz vor einem Wechsel zu Werder Bremen. Laut Max Bielefeld, Transferexperte beim deutschen Sportsender «Sky», sind die Clubs im Austausch und YB wolle über 5 Millionen Franken für den Mittelfeldspieler. «Fassnacht will unbedingt zu Werder. Alle Seiten sind aktuell optimistisch», schreibt Bielefeld auf Twitter.

Das Geld für Fassnacht sollte Bremen haben, da sie nach dem Abstieg aus der Bundesliga im Mai Spieler für über 30 Millionen Franken verkauft haben. Ein weiterer Pluspunkt für Fassnacht dürfte wohl die Wiedervereinigung mit Roger Assalé sein. Der 27-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste spielte von 2017 bis 2020 mit Fassnacht bei YB und wurde an diesem Wochenende von Dijon an Werder Bremen ausgeliehen. Die Bremer hoffen wohl auf eine ähnlich erfolgreiche Assalé/Fassnacht-Kombination wie zu Berner Zeiten. Der Start in die 2. Bundesliga-Saison ist Werder nämlich alles andere als gelungen. Nach vier Spielen haben die Norddeutschen erst fünf Punkte auf dem Konto.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Christian Fassnacht in Verbindung gebracht wird mit einem deutschen Club. Mainz 05 aus der 1. Bundesliga war interessiert in diesem Sommer, doch entschied sich schlussendlich gegen eine Verpflichtung. 2018 schien ein Transfer zum Werder-Rivalen Hamburger SV schon so gut wie sicher, doch der HSV stieg in die zweite Bundesliga ab. Nun könnte Fassnacht also doch noch in der zweithöchsten Liga Deutschlands landen.

