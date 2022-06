Heisser Flirt mit Besiktas: YB-Star Christian Fassnacht steht vor Abflug in die Türkei

Laut Informationen von 20 Minuten ist der Transferpoker bereits in einer heissen Phase. Besiktas will Fassnacht und der YB-Star zeigt ebenfalls Interesse an einem Wechsel in die türkische Hauptstadt.

Ein Bild, das man in der kommenden Saison nicht mehr sieht? YB-Leistungsträger Christian Fassnacht steht vor einem Wechsel in die Türkei.

Der türkische Topclub Besiktas Istanbul will den 28-Jährigen in die türkische Hauptstadt locken. Laut Informationen von 20 Minuten ist der Wechselpoker um den Nationalspieler bereits in einer heissen Phase. Der Tabellensechste der abgelaufenen Süper Lig soll bereit sein, die von YB geforderten rund vier bis fünf Millionen Franken Ablösesumme für den Nati-Spieler zu bezahlen, der noch ein Jahr Vertrag hätte bei den Bernern. Wie 20 Minuten weiss, zeigt auch Fassnacht selbst Interesse an einem Wechsel in die Türkei und beschäftigt sich bereits intensiv mit Besiktas.