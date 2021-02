Zu den Gerüchten um Gladbach will sich YB-Trainer Gerry Seoane nicht äussern.

«Natürlich habe auch ich die Schlagzeilen gelesen. Ich werde dazu aber keine Stellungnahme abgeben», sagt YB-Trainer Gerry Seoane (42) zu den Gladbach-Gerüchten um seine Person. Sein Fokus liegt auf einem anderen Bundesliga-Club, nämlich dem heutigen Europa-League-Gegner Bayer Leverkusen. Am Donnerstagabend wollen sich die Berner zu Hause im Sechzehntelfinal-Hinspiel eine gute Ausgangslage schaffen, um erstmals in diesem Wettbewerb den Sprung unter die besten 16 Teams zu schaffen. Gegen den Tabellenfünften der Bundesliga dürfte das alles andere als ein Selbstläufer werden.

«Leverkusen ist der klare Favorit», sagt auch Seoane. Auch wenn nicht im gleichen Masse wie in der Super League, der YB-Trainer will auch gegen die Deutschen versuchen, offensiv zu spielen. «Wir werden zweimal über uns hinauswachsen müssen.» Das sieht auch Mittelfeldspieler Michel Aebischer (24) so: «Wir werden alles daran setzen, auch offensiv Akzente zu setzen.» Der Freiburger freut sich auf seine direkten Gegenspieler im zentralen Mittelfeld. «Ich schaue besonders auf Kerem Demirbay und das grosse Talent Florian Wirtz», verrät Aebischer.