Offener Brief an Kanton :

Offener Brief an Kanton : YB und SCB greifen Regierung an

Bild aus glücklicheren Zeiten. Der SC Bern gastiert im Januar 2019 im Wankdorf. Foto: Raphael Moser

Überrascht und frustriert gaben sich die Verantwortlichen von YB und dem SC Bern am Sonntag, nach dem Entscheid des Kantons Bern, Grossveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern zu verbieten. Nachdem sie eine Nacht über den Entscheid geschlafen haben, wenden sich die Clubs am Montagnachmittag an die Regierung. Nachfolgend der offene Brief im Wortlaut:

«Liebe Kantonsregierung. Die Entwicklung der Pandemie gibt tatsächlich zu denken und mahnt zur Vorsicht. Entsprechend hat der Bundesrat am Sonntag weitere Massnahmen verordnet. Massnahmen, die in Anbetracht der Situation verhältnismässig, sinnvoll und nachvollziehbar sind. Und der Bundesrat hat sich zum Thema Grossveranstaltungen im Sport explizit dahingehend geäussert, dass diese in Anbetracht der guten Schutzkonzepte zurzeit nicht infrage stünden. Die Bundespräsidentin hat ausserdem gesagt, sie hoffe, dass mit den Beschlüssen des Bundesrats nun das «Gstürm», wer was mache, aufhöre. So weit, so gut.