Wie so oft in den letzten Jahren, grüsst Meister YB von der Tabellenspitze. Fünf Punkte Vorsprung auf die beiden Verfolger Basel und St. Gallen scheint auch ein relativ komfortables Polster zu sein. Aber ganz so einfach ist es nicht. Hätten Basel und St. Gallen am letzten Spieltag nicht Unentschieden gespielt, wäre eines der Teams jetzt schon auf drei Punkte an YB dran. Und sollten die Espen heute einen Heimsieg gegen den Meister zustande bringen, sind es plötzlich auch nur noch zwei Punkte, die YB vom ärgsten Verfolger trennen.