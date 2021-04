In der Quartierkommission kommt das gar nicht gut an.

«Ein Zirkus kann nicht auf dem Bundesplatz auftreten»

Zu den Gegnern zählen SP und SVP. «Ein konsumfreier Platz wie die Allmend darf nicht an einen privaten Verein übergehen», sagt Barbara Keller, Co-Präsidentin SP Bern Ost. Die Allmend sei ein einzigartiger Gemeinschaftsplatz für Outdoor-Spiele, Kinder, Hunde und Plauschgruppen. Dieser müsse demnach aufrechterhalten werden. «Wir verstehen, dass YB mehr Platz braucht, doch es können auch bestehende Plätze, wie beispielsweise der heutige Hyspaplatz, genutzt werden, anstatt auf rarer Fläche neue Infrastruktur zu bauen.» Somit könnten alle damit verbundenen technischen Anlagen, wie etwa Beleuchtung oder Umzäunung, auf die bereits belastete Fläche konzentriert werden.

Auch die SVP besteht auf die Nutzung geeigneterer Alternativen. «Die Trainingsfelder von YB für die Junioren müssen sich aber nicht direkt neben dem Wankdorf befinden. An Plätzen in Bümpliz, Schönbühl, Köniz oder Muri muss auch gesucht werden», sagt SVP-Stadtrat Alexander Feuz. Zwei bis vier neue Fussballfelder auf der Allmend würden zu viel Platz in Anspruch nehmen. «Für grössere Veranstaltungen wie Lunaparks, Zirkusse und Foodfestivals braucht es eine grosse Fläche. Ein Zirkus kann schliesslich nicht auf dem Bundesplatz auftreten. Die Grosse Allmend ist deshalb eine wertvolle Karte, die die Stadt Bern nicht verspielen darf.»