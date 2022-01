Yeliz Koc zeigt nach ihrer Schwangerschaft den After-Baby-Body

In ihrer Insta-Story stellt Yeliz klar: «Als ich meinen Speckbauch gezeigt habe, hat komischerweise keiner gesagt, dass das Foto bearbeitet ist. Nur wenn man schlank ist, ist man direkt fake.»

«Hi from Sri Lanka», grüsst Yeliz Koc (28) auf Insta und postet dazu ein Spiegel-Selfie im Bikini.

Die Reality-TV-Darstellerin tankt aktuell gemeinsam mit ihrer Familie Sonne in Sri Lanka.

Yeliz Koc (28) macht zurzeit gemeinsam mit ihrer Familie Ferien auf Sri Lanka. Für die Reality-TV-Darstellerin der perfekte Anlass, um mit einem Bikini-Spiegel-Selfie ihren 552’000 Followerinnen und Followern zu zeigen, dass bei ihr drei Monate nach der Geburt wohl bereits die letzten Schwangerschafts-Pfunde gepurzelt sind. In den Kommentaren hagelt es Komplimente und Feuer-Emojis. «Hot Mummy», findet etwa Reality-TV-Kollegin Lena Schiwiora (25) und TV-Host Kamil Golik meint: «Heisser als die Polizei erlaubt.»

Unter einem Repost des Insta-Accounts von promiflash.de gab es jedoch auch kritische Stimmen. Skeptikerinnen warfen ihr vor, ihre Figur nachträglich retuschiert oder extra eine vorteilhafte Pose gewählt zu haben, um schlanker zu wirken. In ihrer Insta-Story nimmt die 28-jährige Mama Stellung dazu: «Als ich meinen Speckbauch gezeigt habe, hat komischerweise keiner gesagt, dass das Foto bearbeitet ist. Nur wenn man schlank ist, ist man direkt fake.» Ausserdem postet sie weitere Fotos, in denen ihr After-Baby-Body nicht nur seitlich, sondern auch frontal zu sehen ist.

Yeliz zeigte Body schon sechs Wochen nach Geburt

Im November zeigte die ehemalige «Bachelor»- und «Sommerhaus der Stars»-Kandidatin bereits sechs Wochen nach der Geburt im Rahmen einer Fragerunde auf Insta ihren Post-Schwangerschafts-Bauch und ihre Dehnungsstreifen. Sie gab damals an: «Ich habe noch zehn Kilo von der Schwangerschaft drauf und finde, dass meine Figur genau so aussieht wie vor der Schwangerschaft». In den neun Monaten habe sie insgesamt 23 Kilo zugenommen und dabei 80 Kilo gewogen.