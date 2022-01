Yeliz Koc raucht nach Geburt wieder – und erntet Kritik

Dabei hat sie nämlich etwas verraten, was einigen ihrer Fans so gar nicht gefällt: «Weil gerade wieder so viele fragen, ob ich nicht mehr stille. Nein, tue ich nicht mehr.» Soweit nichts Überraschendes, denn bereits in der Vergangenheit hatte Yeliz immer wieder betont, dass sie sich beim Stillen nicht wohlfühle, es ihrem Baby zuliebe aber erst mal noch weiter durchziehen wolle.