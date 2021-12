Yeliz Koc hat Weihnachten mit Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht verbracht

Sie gab den Ochsenknechts die Schuld an der Trennung und bezeichnete die Familie als manipulativ.

So verbrachte die Reality-TV-Darstellerin Heiligabend mit Jimi Blue und der gemeinsamen Tochter Snow Elanie bei Mama Natascha Ochsenknecht (57). Natürlich auch dabei: Deren Kinder Wilson Gonzalez (31) und Cheyenne Savannah (21), ebenfalls frisch gebackene Mutter.

Jimi Blue hielt das Fest auf mehreren Schnappschüssen in seiner Instagram-Story fest. Dabei postete er auch ein herziges Foto von Yeliz und Snow Elanie und schrieb dazu: «Es kommt auf die kleinen Dinge im Leben an.»

Jimi Blue postete an Heiligabend dieses Foto von Ex-Freundin Yeliz und Töchterchen Snow Elanie.

Yeliz wird von den Ochsenknechts beschenkt

Yeliz zeigte derweil in ihrer Story ihre Weihnachtsgeschenke. Natascha schenkte der 28-Jährigen einen Schneeflocken-Anhänger aus blauem Kristall. Von Cheyenne und dessen Boyfriend Nino gab es ebenfalls einen Schneeflocken-Anhänger, bestehend aus weissen und pinken Glasschliffperlen und einem kleinen silbernen Herz-Charm, auf dem «Snow Elanie» eingraviert ist.

Ganz so einfallsreich sind die Ochsenknechts wohl nicht: Zur Geburt der Kleinen schenkte Jimi Blue Yeliz bereits einen goldenen Schneeflocken-Anhänger mit eingraviertem Namen und Geburtsdatum.

Yeliz bezeichnete Ochsenknechts als «manipulativ»

Im Herbst hätte wohl niemand damit gerechnet, dass Yeliz gemeinsam mit den Ochsenknechts die Festtage verbringen wird. So teilte sie zuvor auf Instagram ordentlich gegen die Familie aus und gab ihr gar die Schuld für die Trennung. «Ich bin nicht glücklich, wenn man mich in der schwierigsten Phase meines Lebens, die eigentlich die schönste sein sollte, alleine lässt – und das alles wegen einer manipulativen Familie», so Yeliz Anfang September.