Yeliz Koc will einen «reifen Mann» an ihrer Seite

In einer Instagram-Story rief die 28-Jährige ihre Community dazu auf, ihr Fragen zu stellen. Eine Followerin wollte wissen, ob das Single-Leben mit einem Kind für Yeliz schwer sei und bat die Influencerin zudem um Dating-Tipps. Zu der Frage schrieb der Reality-Star: «Ich denke, dass ein reifer Mann mit einer solchen Situation zurechtkommt.» Weiter stellte sie klar: «Dass mein Fokus mehr auf meinem Kind liegt, sollte jedem bewusst sein. Ob das dann akzeptiert wird, liegt an dem Mann.» Ob Yeliz diesen Liebhaber schon gefunden hat, lässt sie dabei offen.

Streitereien mit Jimi Blue Ochsenknecht

Seit ihrer Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht wurde die 28-Jährige nicht mehr öffentlich an der Seite eines Mannes gesehen. Die Trennung der Ex-Partner verlief alles andere als harmonisch. Bis heute feindet sich das Paar noch regelmässig öffentlich an. Seit der Erscheinung der Doku-Serie «Diese Ochsenknechts» ist auch die Familie von Jimi in die Streitereien verwickelt. In der dritten Folge der Sendung verriet Jimi Blue etwa, dass er wegen seiner Ex fast den Anwalt eingeschaltet hat. Online schrieb Yeliz dazu nur: «Das Thema wird nicht mehr auf Instagram diskutiert.»