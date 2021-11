Sechs Wochen nach Geburt zeigt Yeliz Koc ihren Bauch nach der Schwangerschaft

So in der 34 Schwangerschaftswoche.

Bereits letzte Woche hat die ehemalige «Bachelor»- und «Sommerhaus der Stars»-Kandidatin über ihren After-Baby-Body gesprochen. «Ich habe noch zehn Kilo von der Schwangerschaft drauf und finde, dass meine Figur genau so aussieht wie vor der Schwangerschaft», so Yeliz in ihrer Story. Sie verriet dabei, dass sie in den neun Monaten insgesamt 23 Kilo zugenommen und dabei 80 Kilo gewogen hatte.